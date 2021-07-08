Грузинский дипломат, адвокаты и эксперт в сфере охраны прав на сорта растений: кто претендует на пост главы Бюро экономической безопасности

КИЕВ. 8 июля. УНН. Сегодня стала известна первая семерка кандидатов на голову Бюро экономической безопасности. Об этом в своем Телеграмме сообщила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская, передает УНН.

Детали

Одним из первых кандидатов Василевская назвала Григола Шалвовича Катамадзе. Это грузинский дипломат, общественный деятель. С 2009 по 2013 год был послом Грузии в Украине.

Также на пост претендуют адвокаты Павел Шершнев и Михаил Постолов.

Есть в списке и Иван Иванович Ступак. Ольга Василевская отмечает, что это бывший нардеп от Партии Регионов. Однако в сети есть ряд сообщений о его смерти. Поэтому, не исключено, что речь может идти о его сыне Иване Ступаке-младшем. Последний в течение девяти лет после окончания Академии Иван служил на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям и всем, что с этим связано.

В 2015 году Ступак оставил службу в звании майора. Иван является директором ООО "Охотничье хозяйство "Форест". Также Ступак-младший является владельцем и конечным бенефициаром ООО "Агентство безопасности 1901" (специализируется на выявлении прослушки в офисах).

Он был членом Президиума политического совета "Аграрной партии Украины". В том же 2015 году Ступак-младший стал депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" (округ № 44, Полесский район).

В 2019 Иван Ступака в качестве кандидата от партии "Сила и честь" Игоря Смешко (№ 18) баллотировался в украинский парламент. Однако стать народным депутатом ему не удалось. Данная политическая сила не смогла преодолеть пятипроцентный проходной барьер. Иван является экспертом Украинского института будущего и консультантом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Отец Ступака был нардепом от "Партии Регионов" с 2012 по 2014 годы. Его называли "серым кардиналом политики". 28 мая 2021 года Ступак-старший умер.

Также в список попали Руденко Александр Владимирович, Ковчу Аттила Ласлович и Глущенко Николай Иванович.

Примечательно, что Атилла Ласлович Ковчу до этого работал заведующим отдела правового обеспечения и разработки законодательства в сфере охраны прав на сорта растений Украинского института экспертизы сортов растений.

Что касается Глущенко, то человек с такими данными является предпринимателем.

Ранее

Кабмин дал зеленый свет началу отбора руководителя БЭБ.

Что было раньше

Рада в январе приняла законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которым ликвидируется налоговая милиция и у СБУ забирают возможность заниматься экономическими преступлениями.

Бюро экономической безопасности станет новым правоохранительным органом, который заберет на себя полномочия налоговой милиции (ГФС) и некоторых подразделений СБУ, занимающиеся раскрытием экономических преступлений. Законопроектом определяются задачи и полномочия БЭБ, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, основы его сотрудничества с государственными органами.

— предельная численность работников Бюро может быть 4 тысячи человек;

— должностной оклад работников, имеющих специальное звание, не может быть менее 20 прожиточных минимумов. БЭБ начнет свою работу когда будет 30% своего укомплектования;

— Бюро экономической безопасности Украины образуется Президентом Украины в соответствии с этим законом;

— координировать его работу будет правительство.