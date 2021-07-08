Суд по делу Медведчука продолжался почти 13 часов: решение объявят 9 июля
КИЕВ. 8 июля. УНН. Судья Печерского районного суда Сергей Вовк объявит решение по народному депутату Виктору Медведчуку утром 9 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
Что известно
Около 22:10 судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по нардепу Виктору Медведчуку.
Решение будет объявлено завтра в 08:30.
Сегодя заседание суда длилось почти 13 часов.
Детали
Защита Медведчука ходатайствует о замене круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест, а сам Медведчук настаивает на том, что дело сфальсифицировано.
Дополнение
Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.
Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о круглосуточный домашний арест народного депутата Виктора Медведчука.
Перед этим Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
А еще раньше Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО касательно санкций против Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.
Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.