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Суд по делу Медведчука продолжался почти 13 часов: решение объявят 9 июля

Суд по делу Медведчука продолжался почти 13 часов: решение объявят 9 июля

КИЕВ. 8 июля. УНН. Судья Печерского районного суда Сергей Вовк объявит решение по народному депутату Виктору Медведчуку утром 9 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Что известно

Около 22:10 судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по нардепу Виктору Медведчуку.

Решение будет объявлено завтра в 08:30.

Сегодя заседание суда длилось почти 13 часов.

Детали

Защита Медведчука ходатайствует о замене круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест, а сам Медведчук настаивает на том, что дело сфальсифицировано.

Дополнение

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.

Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о круглосуточный домашний арест народного депутата Виктора Медведчука.

Перед этим Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

А еще раньше Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО касательно санкций против Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.

Источник: УНН
Теги: Медведчук, суд, Украина
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