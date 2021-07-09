Печерский суд сегодня огласит решение в деле Медведчука

КИЕВ. 9 июля. УНН. Судья Печерского районного суда Сергей Вовк поздно вечером 8 июля ушел в совещательную комнату, отметив, что решение в отношении народного депутата Виктора Медведчука будет объявлено утром 9 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Детали

Решение по Медведчуку ожидается сегодня около 8:30.

Дополнение

Сторона обвинения просила продлить меру пресечения нардепу в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, то есть до 9 сентября.

Защита Медведчука ходатайствует о замене круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест, а сам Медведчук настаивает на том, что дело сфальсифицировано.

Контекст