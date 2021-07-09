Печерский суд сегодня огласит решение в деле Медведчука
КИЕВ. 9 июля. УНН. Судья Печерского районного суда Сергей Вовк поздно вечером 8 июля ушел в совещательную комнату, отметив, что решение в отношении народного депутата Виктора Медведчука будет объявлено утром 9 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
Детали
Решение по Медведчуку ожидается сегодня около 8:30.
Дополнение
Сторона обвинения просила продлить меру пресечения нардепу в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, то есть до 9 сентября.
Защита Медведчука ходатайствует о замене круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест, а сам Медведчук настаивает на том, что дело сфальсифицировано.
Контекст
Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.
Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте народного депутата Виктора Медведчука.
Перед этим Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктора Медведчука и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
А еще раньше Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкций против Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко через финансирование терроризма.
Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.