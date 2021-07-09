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Зависит от политических амбиций РФ: в украинской делегации в ТКГ высказались об обмене удерживаемыми

Зависит от политических амбиций РФ: в украинской делегации в ТКГ высказались об обмене удерживаемыми

КИЕВ. 9 июля. УНН. На сегодня договоренностей по обмену пленных с оккупированных территорий ОРДЛО нет. Он зависит от многих факторов в том числе, утолит ли Россия свои политические амбиции. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова, передает УНН.

Цитата:

"Если об обмене будут договоренности - вы услышите об этом решении. Сейчас таких решений нет, обсуждать нет смысла. Это может зависеть от многих факторов. Один из них - это если политические амбиции России будут утолены. Сейчас гуманитарные вопросы зависят от политических вопросов. Если там будет прорыв, то его можно ждать и у нас", - отметила Иванова.

Детали

Представитель делегации в ТКГ также отметила, что до сих пор существует проблема с доступом на неподконтрольную территорию для гуманитарных миссий. В частности, она отметила, что к местам незаконных удерживаний украинских граждан не допускаются представители ОБСЕ, Красный Крест и любые другие международные организации.

"Украинская делегация требует обменять тех людей, которые являются незаконно удерживаемыми. В списках будут подаваться абсолютно все, которые будут находиться на неподконтрольной территории, потому что так требуют Минские соглашения", - добавила Иванова.

Напомним

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе продолжает настаивать на необходимости скорейшего обмена пленными, но в РФ эти инициативы не встречают надлежащей реакции.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, обмен, контактная группа
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