ООС: зафиксировано шесть нарушений "режима тишины" со стороны боевиков

КИЕВ. 9 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 9 июля, зафиксировано 6 обстрелов со стороны российских оккупантов", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершил обстрел из минометов 120-го калибра.

Как отметили в штабе, боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли ответный огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектар территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

8 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.