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Украинское Посольство в Израиле сообщило о проблемах в работе сайта

Украинское Посольство в Израиле сообщило о проблемах в работе сайта

КИЕВ. 9 июля. УНН. На сайте Посольства Украины в Израиле не работает электронная очередь записи на консульский прием. Сейчас администраторы сайта продолжают принимать меры по восстановлению работы, сообщает УНН со ссылкой на страницу дипломатического учреждения в Facebook.

Цитата:

"Уважаемые граждане! Информируем, что с пятницы, 09.07.2021 не работает электронная очередь записи на консульский прием", - сообщили в Посольстве.

Дополнительно

Отмечается, что сейчас администраторы сайта продолжают принимать меры по восстановлению работы сайта.

После восстановления работы сайта электронной очереди, Посольство разместит информацию о возможности записи на прием.

Дополнение

Ранее УНН писал, что вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов. Сначала проблемы возникли у веб-страницы Офиса Президента, а впоследствии легли сайты СБУ, НАБУ и ряда других структур. Это было из-за хакерских атак.

Источник: УНН
Теги: сайт, Украина, Израиль, посольство
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