Генпрокурор назвала главную задачу в "деле Медведчука"

КИЕВ. 9 июля. УНН. Главной задачей для прокуратуры в деле о госизмене народного депутата Виктора Медведчука является завершение досудебного расследования и передача дела на рассмотрение в суд. Об этом 9 июля заявила в Одессе Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, общаясь с прессой, передает УНН.

Детали

"Мы к этому относимся так же, как относились два месяца назад (когда Медведчуку впервые была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - УНН). Задача на сегодняшний день прокуратуры и моя, как Генерального прокурора, в этом деле - закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом. Вот такой план", - заявила Венедиктова в ходе общения с прессой в Одесской области.

Генпрокурор уточнила, что ОГПУ с уважением относится к решению Печерского райсуда Киева о применении к Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Мы уже все поняли. Это позиция суда. Мы ее уважаем... Мы относимся к этому так же, как и относились два месяца назад", - сказала Венедиктова.

О деле

В мае этого года Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Уже 13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. На него надели электронный браслет.

20 мая СБУ получила разрешение на задержание Тараса Козака. Он был объявлен в розыск. В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

24 июня СБУ и ГБР провели обыски в рамках дела, где фигурируют народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак.

В июле Печерский районный суд Киева продлил на 6 месяцев срок досудебного расследования по уголовному делу по подозрению в частности в государственной измене Медведчука и Козака.

Добавим

Еще 2 февраля Президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Тараса Козака, которые будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал.

19 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.