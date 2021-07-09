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Никифоров пообещал, что попробует не повторять "скандалов" Мендель

Никифоров пообещал, что попробует не повторять "скандалов" Мендель

Сергей Никифоров

КИЕВ. 9 июля. УНН. Новый пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров пообещал, что попытается не повторять "скандалов" своей предшественницы Юлии Мендель. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Лично я, как журналист, не сталкивался, не сотрудничал с Юлей. У меня к ней никаких замечаний нет. То, что у нее возможно были какие-то публичные - не станем называть их скандалами, - я попробую их не повторять", - сказал Никифоров.

Дополнение

Сергей Никифоров работает ведущим новостей на телеканале Украина 24, который начал работу в декабре 2019 года. С октября 2020 года он вел утреннее шоу Утро чемпионов вместе с Талой Калатай.

До Украины 24 Никифоров долгое время работал на канале Euronews, в частности, в его штабе в Лионе. В интервью, опубликованном в декабре 2020 года, Никифоров рассказывал, что во время работы на Euronews много общался с представителями разных стран, знание контекста, по его словам, помогало ему лучше разбираться в местных новостях.

В 2007-2011 годах Никифоров был корреспондентом телеканала Первый национальный.

До этого он год работал корреспондентом городского криворожского телеканала Рудана.

Кроме того, в 2006 году он был корреспондентом информационного канала 24, а в 2005 - канала К1.

Сергей Никифоров закончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
Судя по странице Сергея Никифорова в Instagram, у него есть двое детей.

Его предшественница, Юлия Мендель занимала должность прессекретар Зеленского с июня 2019 года. 30 апреля 2021 стало известно, что она увольняется.

Источник: УНН
Теги: Украина, скандалы, Офис президента Украины
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