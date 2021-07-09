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Верещук: министр Уруский назвал сроки запуска реестра исполнителей госконтрактов

Верещук: министр Уруский назвал сроки запуска реестра исполнителей госконтрактов

Ирина Верещук

КИЕВ. 5 июля. УНН. Профильный комитет ВР заслушал министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского относительно состояния выполнения государственного оборонного заказа. Об этом в своем FB написала член комитета, народний депутат от фракциӥ "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

"Ну что сказать? Много проблем. Много хорошего тонет в болотах кабинетов, печатей, подписей, согласований и пересогласований", - прокомментировала Верещук.

Детали

Нардеп уточнила, что до сих пор не работает электронный реестр исполнителей госконтрактов.

"А этот реестр очень важен для нормального функционирования системы оборонных закупок", - добавила она.

Впрочем, есть надежда, что реестр введут в действие через месяц, говорит нардеп.

"Вице-премьер Уруский пообещал нам или ввести в действие реестр через месяц, или взять на себя политическую ответственность со всеми вытекающими последствиями. Так что ждем реестр", - резюмировала Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук рассказала о трансформации украинской армии.

Источник: УНН
Теги: Украина, реестр, нардепы, Слуга народа
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