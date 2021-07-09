Кулеба заявил, что "Крымская платформа" восстановит то, что уничтожил Путин

Саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. В нем примут участие руководители институтов ЕС — Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис и Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

20 мая на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на саммит “Крымской платформы” приедут представители 30 стран. Он также сказал, что Россия тяжело воспринимает “Крымскую платформу”.

Украина рассматривает “Крымскую платформу” как площадка для подготовки деоккупации Крыму.

Дополнение

26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ “Об отдельных мерах, направленных на деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”, которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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