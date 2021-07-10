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ООС: боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных

ООС: боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных

КИЕВ. 10 июля. УНН. С начала суток, 10 июля, зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

С начала суток, 10 июля, зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня.

“Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. А у Водяного, что на Приазовье — из артиллерийских систем калибра 122-мм”, — указано в сообщении.

“Неподалеку Широконого российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших защитников из минометов 82-го калибра”, — добавили в штабе.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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