Легализация медицинского каннабиса и реформа ОПК: в "Слуге народа" назвали темы внеочередного заседания ВР во вторник

КИЕВ. 12 июля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 13 июля, планирует рассмотреть среди прочего вопрос легализации медицинского каннабиса. Ориентировочную повестку дня обнародовала сегодня народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает УНН.

Цитата:

"Во вторник проведем внеочередное заседание парламента. Рассмотрим криминализацию контрабанды товаров, будем решать, как реформировать предприятия оборонного комплекса и начнем заниматься вопросом легализации медицинского каннабиса", - написала Гришина в Telegram-канале.

Детали

Ожидается, что Верховная Рада на этой неделе во вторник, 13 июля, и четверг, 15 июля, соберется на внеочередные заседания.

Кроме того, в понедельник, 12 июля, состоится заседание фракции "Слуга народа". Будет обсуждаться ряд законопроектов. Вероятно, и о корпоративном управлении государственными предприятиями.

Дополнение

В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса 2 июня.