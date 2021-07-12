Зеленский просит собрать на завтра внеочередное заседание Рады: в повестке дня легализация медицинского каннабиса

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову о созыве на вторник, 13 июля, внеочередного заседания парламента, на котором предлагается рассмотреть в частности вопрос легализации медицинского каннабиса. Копию обращения обнародовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает УНН.

Цитата:

"Завтра созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса", - сообщил Гончаренко в Telegram-канале.

Детали

Среди вопросов предложенной повестки дня - реформирование предприятий ОПК, криминализация контрабанды, вопрос легализации медицинского каннабиса, э-резидентсво, о полномочиях АМКУ.

Добавим, сейчас на сайте парламента нет официальных сообщений о созыве заседания.

Дополнение

Кроме того, в понедельник, 12 июля, состоится заседание фракции "Слуга народа".

"И про заседание фракции, которое состоится сегодня вечером. На повестке дня законопроекты:

о регулировании обращения каннабиса в медицинских целях

о повышении необлагаемой налогом суммы при заказах из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро

о стимулировании развития электротранспорта.

И конечно, рассмотрим вызвавший много споров проект 5600 о сбалансированности бюджетных поступлений.

Плюс обсудим важный для меня законопроект о реформе корпоративного управления госпредприятиями", - написала по этому поводу в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.