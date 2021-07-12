Рада в пятницу заслушает Шмыгаля

КИЕВ. 12 июля. УНН. Верховная Рада Украины в пятницу, 16 июля, во время часа вопросов к правительству заслушает Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом во время Согласительного совета заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

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"Многие вопросы накопились. Я думаю, что нам надо понимать, как планирует действовать правительство... в летние месяцы. Поэтому на пятницу приглашаем господина Премьер-министра Дениса Анатольевича (Шмыгаля - ред.) ", - сказал Разумков.

Детали

По словам главы парламента, эта неделя будет насыщенной, в частности, будет рассмотрено три вопроса по преодолению вето Президента на законы, принятые Верховной Радой. Так, завтра одними из первых будут рассмотрены предложения Президента к закону "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№ 3711-д).

Далее планируется рассмотрение двух законопроектов, которые также касаются судебной реформы: "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№ 5068) и "О внесении изменений в статьи 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" (№ 5069). Председатель ВР сообщил, что на этой неделе запланировано рассмотрение ряда законопроектов, связанных с поддержкой бизнеса.

Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк обратила внимание, что парламент до сих пор не утвердил программу действий Кабмина и этого вопроса нет в повестке дня на текущую неделю.

Первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук сообщил о проведении торжественного заседания ко Дню Независимости Украины 24 августа, а также возможной внеочередной сессии.

Дополнение

На этой неделе ожидается также два внеочередных заседания ВР - во вторник, 13 июля, которое уже официально созвано, и в четверг, 15 июля.