Не в Киеве. Данилов заявил, что в пятницу состоится заседание СНБО

КИЕВ. 12 июля. УНН. В пятницу, 16 июля, состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает УНН.

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"На эту пятницу Владимир Александрович Зеленский принял решение о проведении Совета нацбезопасности и обороны Украины. Оно будет проведено в одном из областных центров ... Повестка дня уже составлена Президентом и это будет в эту пятницу. Это будет первое выездное заседание СНБО, которое будет происходить непосредственно в регионе", - рассказал Данилов.

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По его словам, будет рассматриваться вопрос безопасности этого региона и вопросы, которые сегодня актуальны для Украины.

"Будут рассматриваться вопросы национальной безопасности, вопросы, касающиеся недр, вопрос санкционной политики", - отметил Данилов.

Также он добавил, что завтра станет известно в каком именно регионе состоится заседание СНБО.

Напомним

Еще в апреле этого года Зеленский поручал подготовить заседание СНБО по ситуации безопасности на админчертах с Крымом.

Ранее сообщалось, что экс-фигурант "газового дела" Сергей Белашов может попасть под санкции СНБО.



Как сообщал ранее УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.

СНБО начала работать в "турборежиме" с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, "воров в законе".