Никифоров: вопрос Северного потока - это компенсация по безопасности

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский пытается остановить строительство "Северного потока-2". В случае, если не удастся это сделать, то вопрос компенсации будет касаться возвращения временно оккупированных территорий Украины. Об этом во время брифинга в Берлине заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает корреспондент УНН.

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"Северный поток-2" - это уже давно не экономический вопрос, это вопрос сферы безопасности. Именно поэтому, я думаю, о каких-то экономических компенсациях речи не будет... Если остановить строительство не удастся, то компенсацию, опять же, не говорим о компенсации, говорим о гарантиях, и скорее всего, эти гарантии будут касаться возвращения временно оккупированных территорий", - отметил спикер президента.

Детали

По словам Никифорова, Зеленский будет пытаться остановить строительство "Северного потока-2" до момента, "пока не пойдет газ, и даже после того". На встречу с канцлером Германии украинский Президент идет подготовленным, имея аргументы о вреде "Северного потока" как для Украины, так и для Европы, добавил Никифоров.

Добавим

Сегодня Зеленский встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он заявил, что во время рабочего визита 12 июля в Германию намерен обсудить с канцлером ФРГ Меркель тематику энергобезопасности в контексте строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

Эксперты считают, что Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией относительно "Северного потока-2".