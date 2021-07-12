Во время встречи со Штайнмайером в Берлине Зеленский не ставил вопрос "формулы Штайнмайера"

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не обсуждали “формулу Штайнмайера” во время своей встречи в Берлине. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает корреспондент УНН.

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“С Франком-Вальтером Штайнмайером не обсуждали вопрос “формулы Штайнмайера”, — отметил Никифоров.

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По его словам, Зеленский и Штайнмайер коротко обсудили вопросы по “Северному потоку-2”.

Также, отвечая на вопросы журналистов, спикер отметил, что вероятнее всего Штайнмайер, или другие представители руководства Германии будут представлены на украинских мероприятиях, в частности на посещении Бабьего Яра и Дня Независимости Украины.

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Сегодня Зеленский встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он заявил, что во время рабочего визита 12 июля в Германии намерен обсудить с канцлером ФРГ Меркель тематику энергобезопасности в контексте строительства магистрального газопровода “Северный поток-2”.

Как отмечали эксперты, встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель может стать последней попыткой достичь компромисса между США, Европой и Россией для стабилизации ситуации на Донбассе.