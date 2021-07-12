С официальной символикой надо поставить точку: нардеп рассказал, примут ли большой Герб Украины

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский, накануне 30-й годовщины Дня Независимости Украины, просит народных депутатов безотлагательно утвердить большой Герб Украины. Заместитель главы партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко считает, что с вопросом официальной украинской символики необходимо в конце концов разобраться окончательно, но выразил некоторые замечания относительно президентского законопроекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эфир телеканала "Рада".

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"Этот вопрос давно назрел. Были соответствующие конкурсы прошлых созывов, даже уже был объявлен победитель, но это не находило поддержку в зале Рады, поскольку были коммунисты, "Партия регионов" и т.д. Поэтому, конечно, нужно поставить с нашей символикой точку - и сделать это в конце концов", - подчеркнул Ивченко.

Детали

У законопроекта есть все шансы быть принятым в Раде, но, вместе с тем, Вадим Ивченко высказал предостережение по поводу того, не добавят ли к самому проекту закона сомнительные правки.

"Необходимо, чтобы все правильно было в плане законодательной инициативы, потому что в законопроект о большом Государственном Гербе могут "засунуть" из "Слуги народа" и назначение судьи Конституционного суда. Если не будет таких казусов, я думаю, законопроект будет принят", - считает Ивченко.

Дополнение

Напомним, во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю Дня Конституции, Владимир Зеленский анонсировал внесение в ВР безотлагательного законопроекта о большом Гербе Украины.

Позже, 29 июня 2021 года, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "большом Государственном Гербе Украины", инициатором которого является Президент Владимир Зеленский.