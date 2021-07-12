В СНБО заявили, что информация о создании реестра запрещенных СМИ - фейк

КИЕВ. 12 июля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг, что Совет национальной безопасности и обороны планирует создать санкционный реестр СМИ. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, сколько сайтов планируется заблокировать в рамках компании по информационной безопасности, и будет ли создан орган, который будет контролировать вопросы по урегулированию вопросов безопасности в информационном пространстве, Данилов ответил: "Вы помните, что один молодой человек, который по просьбе своей организации включен в рабочую группу, заявил о том, что якобы аппарат СНБО будет создать некий санкционный реестр с запретом СМИ - это абсолютно не соответствует действительности ... Мы этим вопросом не занимаемся".

Детали

По его словам, СНБО сейчас приводит в соответствие список СМИ, которые уже не первый год находятся под санкциями.

"Но нормативно-правовой инструмент, каким образом к ним должны быть применены санкции, не разработан", - сказал Данилов.

Он отметил, что речь идет о техническом и технологическом обеспечении этого процесса.

"Это не о свободе слова, это не какие-то ограничения, это те (СМИ -ред.) по которым (санкции - ред.) уже введено. Провайдеры должны все это обрабатывать для того, чтобы мы были уверены, что они не работают на нашей территории", - рассказал Данилов.

Так, Данилов напомнил, что речь идет о большом перечне, среди которых телеканалы NewsOne и ZIK, а также социальные сети.

Что было раньше

Член рабочей группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев сообщил на своей странице в Facebook, что Совет безопасности и обороны Украины принял окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов.

Дополнение

Сегодня, 16 июля Данилов также сообщил, что в Украине невозможно заблокировать социальную сеть Facebook.



Напомним, 15 мая 2017 года указом Президента было введено в действие решение СНБО, согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года указом Президента Украины Владимира Зеленского эти санкции были продолжены.