Зеленский из Германии позвонил президенту Молдовы: поздравил с успешными выборами и пригласил в Украину

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Молдова Майей Санду - поздравил коллегу с успешным проведением внеочередных выборов в парламент Республики Молдова, а также пригласил на саммит инаугурации Крымской платформы, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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По данным Офиса, Президент Украины выразил уверенность, что убедительная победа демократических проевропейских сил на выборах в Молдове открывает путь к реализации программы амбициозных внутренних преобразований, создает условия для активизации двусторонних отношений по всем направлениям.

Зеленский выразил убеждение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции, в частности в контексте деятельности "Ассоциированного трио" с участием Украины, Молдовы и Грузии.

Добавим

Также президенты Украины и Молдовы констатировали необходимость активизации украинско-молдавского экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов. Так, Глава государства отметил, что Украина уже начала строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр.

Зеленский подтвердил приглашение Майи Санду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021 года.

Напомним

В Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, где, по данным ЦИК, победила партия Маи Санду "Действие и солидарность", набрав 52,49% голосов.