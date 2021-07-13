Сегодня на внеочередном заседании ВР рассмотрят вопрос легализации каннабиса

КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня в 16:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады, согласно распоряжению председателя ВР Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает УНН.

Детали

Депутаты планируют рассмотреть законопроекты о реформировании предприятий ОПК, криминализация контрабанды, вопрос легализации медицинского каннабиса, е-резидентство, о полномочиях АМКУ.

Ранее УНН писал, что председатель фракции Давид Арахамия назвал аргументы за легализацию медицинского каннабиса, среди которых отсутствие наркотической зависимости и облегчения страданий людей больных

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова о созыве на вторник, 13 июля, внеочередного заседания парламента, на котором предлагается рассмотреть в частности вопрос легализации медицинского каннабиса.

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