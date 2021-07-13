Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,29 -0,0330  EUR: 32,35 -0,0597 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией по "Северному потоку-2": эксперт назвал причины
Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией по "Северному потоку-2": эксперт назвал причины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5100

Сегодня на внеочередном заседании ВР рассмотрят вопрос легализации каннабиса

Сегодня на внеочередном заседании ВР рассмотрят вопрос легализации каннабиса

КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня в 16:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады, согласно распоряжению председателя ВР Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает УНН.

Детали

Депутаты планируют рассмотреть законопроекты о реформировании предприятий ОПК, криминализация контрабанды, вопрос легализации медицинского каннабиса, е-резидентство, о полномочиях АМКУ.

Ранее УНН писал, что председатель фракции Давид Арахамия назвал аргументы за легализацию медицинского каннабиса, среди которых отсутствие наркотической зависимости и облегчения страданий людей больных

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова о созыве на вторник, 13 июля, внеочередного заседания парламента, на котором предлагается рассмотреть в частности вопрос легализации медицинского каннабиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня состоится заседание Верховной Рады: что в повестке дня

Источник: УНН
Теги: канабис, ВРУ, заседание
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.