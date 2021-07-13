ВР приняла закон о реформе ВККС с предложениями Зеленского

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада одобрила законопроект Президента Владимира Зеленского № 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, передает корреспондент УНН.

Детали

Документ одобрили с предложениями Президента, который вернул законопроект в парламент. К документу он внес шесть предложений, которые были поддержаны нардепами.

Поддержали законопроект 305 нардепов.

В законе предусмотрено, что ВККСУ может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум шесть из них должны быть из числа судей или судей в отставке.

С документа исключена норма о возможности конкурсной комиссии и ее членов привлекать к работе комиссии экспертов и специалистов. Убрали также положения о праве их доступа ко всем документам и информации, предоставляемой кандидатами.

Изменено положение о выполнении полномочий председателем Высшего совета правосудия в процедурах формирования конкурсной комиссии.

Из закона исключили положение о равенстве представителей Совета судей и международных экспертов при принятии конкурсной комиссией решения (так называемая “формула 2 + 2”). Теперь решение будет считаться принятым большинством от 4 экспертов, если в этом большинстве двое международные эксперты.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, предусматривающий перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей Украины, где решающий голос в отборе кандидатов в ВККС отдается независимым международным экспертам.

2 июля Верховная Рада разблокировала подписание закона о ВККС с правкой о международных экспертов, принятый 29 июня.

К этому Венецианская комиссия критиковала законопроект о ВККС именно из-за непредусмотрение решающей роли международных экспертов.