"Это сговор IT-компаний", — против Дия Сити под Радой митинговали ІТ-шники

КИЕВ. 13 июля. УНН. Во вторник, 13 июля, представители ІТ-отрасли собрались под Верховной Радой на митинг против спецрежима для ІТ “Дия Сити”, на котором требовали убрать из законопроекта о “Дия Сити” норму о договорах о непереманивании. В руках у них таблички “Я программист и я против Дия Сити” и “Нет ІТ колгоспу”, передает корреспондент Delo.ua.

Главная претензия митингующих: в рамках спецрежима не место договорам про непереманивании. “Я не раб, я программист”, — говорит студентка Алёна, которая представилась соорганизатором акции. Девушка пока не работает, но уверена, что “нельзя запрещать специалисту работать в сфере своей деятельности, даже если за это будут платить”.

Бэк-энд разработчик Павел считает, что наполнение бюджета за счёт налогов IT-сектора — это плохая идея. Активист считает, что “Бюджет нужно наполнять за счёт премий членов наблюдательных советов госкомпаний”. Предложенные в рамках Дия Сити гиг-контракты как форму взаимодействия между работодателем и сотрудником Павел назвал “волшебным зверем, которого никто не видел”.

Отдельную претензию участники сформулировали к военному сбору в 1,5%, который должны будут платить компании в Дия Сити.

Как известно, Дия Сити — специальный налоговый и правовой режим для IT-отрасли. Он предвидит добровольное вступление, низкие налоговые ставки для резидентов и стимулы для инвестиций в IT.

Рамковый законопроект № 4303 о Дия Сити прошел первое чтение. Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Парламенту принять его во втором чтении и в целом.