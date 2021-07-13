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Зеленский о позициях Киева и Берлина по "Северному потоку-2": у нас есть разные взгляды

Зеленский о позициях Киева и Берлина по "Северному потоку-2": у нас есть разные взгляды

КИЕВ. 13 июля. УНН. Украина и Германия имеют разные взгляды относительно строительства российского проекта газопровода “Северный поток-2”. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме “Украина 30. Гуманитарная политика”, передает корреспондент УНН.

Цитата

“У нас разные взгляды по „Южному потоку-2“, но я считаю, что мы доказали много аргументов Германии. Будет встреча канцлера вместе с президентом Байденом и там будут обсуждаться, что несет „Северный поток-2“, что он принесет Европе и что принесет отдельно Украина, и как обеспечить безопасность энергетическую, прежде всего Украине”, — сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявил, что в случае запуска российского проекта газопровода “Северный поток-2” Украина должна иметь гарантии нормального газоснабжения на 10-15 лет.

Во время визита в ФРГ Владимир Зеленский обсуждал вопрос “Северного потока-2”. В частности, провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также кандидатом в канцлеры ФРГ, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, где обсудил российско-украинский вооруженный конфликт и “Северный поток-2”. Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Северный поток-2

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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