Во Львовской области ресторанам запретили готовить майонезные салаты и заварные пирожные

КИЕВ. 13 июля. УНН. Во Львовской области после массового отравления в поселке Куликов, руководителям ресторанов запретили готовить в теплый период года блюда, которые быстро портятся, в частности салаты заправленные сметаной, майонезом. Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии (ТЭБ и ЧС), передает УНН со ссылкой на Львовскую ОГА.

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"... поручили обязать руководителей предприятий общественного питания, продовольственной торговли не допускать приготовления и реализации в теплый период года опасных в эпидемическом отношении блюд, в т.ч. салатов заправленных сметаной, майонезом, кондитерских изделий с заварным кремом; реализацию кулинарных изделий, особенно скоропортящихся, в т.ч. на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения; наличия соответствующих условий для соблюдения работниками и посетителями правил личной гигиены; создание на предприятиях необходимого запаса моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; обеспечение предприятий водопроводной водой гарантированного качества", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, была рассмотрена ситуация, которая сложилась в результате массового заболевания острой кишечной инфекцией участников празднования 4 июля в поселке Куликов Львовского района.

Так, на протяжении 6-8 июля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы более 20 человек, из них 8 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция". Все они 4 июля питались во время празднования в ресторане "Барский Кныш", что в поселке Куликов Львовского района по улице Шевченко, 12. При поступлении состояние пациентов было средней тяжести.

"Учреждение получило предписание на устранение недостатков. Если же они не будут устранены Госпродпотребслужба обратится в суд для продления ограничения по работе заведения. Уже 10 человек выписаны из медучреждения, других планируют выписать сегодня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению комиссии ситуацию, которая привела к массовому заболеванию острой кишечной инфекцией участников празднования, определили как чрезвычайную ситуацию объектного уровня.

Дополнение

В Полтавской области полиция открыла уголовное производство и устанавливает обстоятельства отравления рабочих местного мясокомбината.

Напомним, неподалеку от Винницы в кафе произошло массовое отравление в результате которого пострадали по меньшей мере 17 человек, среди которых дети.