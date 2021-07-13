Суд арестовал имущество нардепа Козака

КИЕВ. 13 июля. УНН. Печерский районный суд Киева арестовал имущество народного депутата от "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, которого подозревают в государственной измене. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Детали

Так, в ОГП подтвердили, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Козака.

Однако, что именно попало под арест - не уточнили.

Дополнение

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ранее заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука. Недавно Медведчука оставили под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября.

Тараса Козака объявили в розыск, СБУ получила разрешение на его задержание. В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал.