Вступительная кампания-2021: на бюджете стало больше мест на инженерные направления
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине определили и опубликовали объемы государственного заказа на обучение в вузах. В этом году в заказе стало больше специалистов инженерных направлений, при этом уменьшили, к примеру, подготовку на бюджете правников. Детали соответствующего правительственного постановления обнародовали в МОН, передает УНН.
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"В этом году совместно с Министерством экономики Украины определены приоритетные отрасли для подготовки специалистов, необходимых рынку труда. Государственный заказ увеличен на инженерно-технические и естественные специальности, такие, как "Кибербезопасность", "Микро- и наносистемна техника", "Биотехнологии и биоинженерия", "Биомедицинская инженерия", "Авионика", - прокомментировал министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Детали
При этом, в связи с увеличением количества выпускников 11-х классов учреждений общего среднего образования, было увеличено количество государственного заказа на бюджетные места.
Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 тыс. 938 специалистов, в частности:
- 37 тыс. 466 профессиональных младших и младших бакалавров;
- 87 тыс. 739 бакалавров;
- 59 тыс. 986 магистров.
На подготовку бакалавров в учреждениях высшего образования, которые принадлежат к сфере управления МОН, госзаказ увеличен на такие области технического и образовательного профиля:
- "Автоматизация и приборостроение" - 26,99%;
- "Механическая инженерия" - 17,73%;
- "Архитектура и строительство" - 14,2%;
- "Аграрные науки и продовольствие" - 12,59%;
- "Химическая и биоинженерия" - 9,43%;
- "Биология" - 9,38%;
- "Образование" - 6,54%;
- "Электроника и телекоммуникации" - 6,57%;
- "Естественные науки" - 6,45%;
- "Электрическая инженерия" - 6,37%;
- "Информационные технологии" - 5,57%;
- "Математика и статистика" - 5,51%;
- "Социальная работа" - 3,64%;
- "Транспорт" - 3,43%
- "Культура и искусство" - 1,89%.
В то же время уменьшено количество государственных мест на соискание образовательного степени "Бакалавр" на следующие отрасли:
- "Право" - 30%;
- "Управление и администрирование" - 27,73%;
- "Социальные и поведенческие науки" - 28,24%.
Магистратура и аспирантура
На подготовку магистров для учреждений высшего образования, которые принадлежат к сфере управления МОН, выделено 47 тыс. 865 мест. В 2021 году в магистратуру увеличен объем на следующие отрасли: "Механическая инженерия", "Электрическая инженерия", "Электроника и телекоммуникации", "Производство и технологии" и "Архитектура строительства".
На аспирантуру объем государственных мест составляет 3 тыс. 125 (2 тыс. 600 - стационарная форма обучения, 525 - вечерняя форма) и 305 на докторантуру. По сравнению с 2020 годом объем государственного заказа на подготовку научно-педагогических кадров через аспирантуру в учреждениях высшего образования МОН увеличен на 100 человек дневной формы обучения, через докторантуру - на 10 человек.
Финансирование
Для обеспечения государственного заказа на 2021 год правительство, как указано, направил 42,5 млрд грн, в частности:
- на подготовку младших и профессиональных младших бакалавров, бакалавров, магистров и научно-педагогических кадров - 39,8 млрд грн;
- на подготовку рабочих кадров - 567,4 млн грн;
- повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) - 2,2 млрд грн.
Дополнение
Впервые частные высшие учебные заведения смогут осуществлять подготовку младших бакалавров и бакалавров по государственным заказам. В этом году 9 частных высших учебных заведений смогут зачислять абитуриентов на бюджетную форму обучения, сообщил ранее министр Шкарлет.