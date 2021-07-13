Рада одобрила ликвидацию Укроборонпрома

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом поддержала законопроект №3822 О "реформе Укроборонпрома". "За" проголосовали 256 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Проектом акта №3822 регулируется проведение реформирования Концерна и его участников в несколько этапов:

- подготовка участников Концерна к реорганизации и преобразования Концерна в акционерное общество (передача имущества, пакетов акций, управление корпоративными правами);

- образование отраслевых бизнес-объединений в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также образование хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав Государственного концерна "Укроборонпром".

Добавим

29 января 2021 года парламентарии приняли за основу законопроект, предусматривающий реформу "Укроборонпрома" - превращение его из Государственного концерна в акционерное общество.

В конце 2020 года Зеленский заявил о решении вопроса об увеличении государственного оборонного заказа на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома".