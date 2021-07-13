Бойкот "Кернел": Милованов отказался комментировать обвинения агрогиганта в махинациях, но на пиар-мероприятие компании пойдет

КИЕВ. 13 июля. УНН. Украинский агрогигант "Кернел" анонсировал проведение 15 июля "Дня поля" в формате "аграрного ринга", куда пригласил известных в Украине людей, в том числе министра агрополитики Романа Лещенко, экс-министра развития экономики Тимофея Милованова и основателя Concorde Capital Игорь Мазепу. В то же время "Кернел" обвиняют в земельных махинациях с агропредприятием покойного нардепа Валерия Давыденко. Его жена Людмила призвала почетных гостей отказаться от участия в мероприятии и вообще наложить санкции на основателя "Кернел" Андрея Веревского. Реакцию на скандал с "Кернел" УНН узнавал у Тимофея Милованова.

Экс-министр развития экономики Милованов комментировать обвинения "Кернел" в махинациях отказался. Как объяснила его пресс-секретарь, у него "очень загруженный график" накануне командировки. В то же время она подтвердила, что экс-министр действительно планирует посетить мероприятие "Кернел" 15 июля.

Бойкот "Кернел"

Сегодня, 13 июля, вдова покойного нардепа Валерия Давыденко Людмила призвала министра агрополитики Романа Лещенко отказаться от участия в пиар-мероприятии "Кернел" - "Агроринге", который запланирован на 15 июля. Она рассказала, что "Кернел" прибегает к махинациям по отношению к агропредприятию "Агродом", которое после смерти Валерия Давыденко принадлежит его семье. В частности, по ее словам, люди Андрея Веревского создают "зеркальные" предприятия, которые отличаются едва заметной точкой в конце названия компании - "Агродом". - и пытаются на эту компанию перевести земельный банк, который принадлежит семье Давыденко.

УНН общался с пайщиками земли и действительно они подтверждают, что не собирались работать с "Кернел", но их убеждали, что "Агродом" Давыденко и клон "Агродом". - это та самая компания, которая принадлежит семье Давыденко.

Учитывая заблуждение людей, Давыденко призывает Лещенко соблюсти собственные обещания и инициировать санкции против Веревского.

"Уважаемый Роман Николаевич! Я призываю Вас отказаться от участия в мероприятии, которое, для решения своих пиар-задач, организует один из самых проблемных участников украинского аграрного рынка! Приняв участие в "аграрном ринге", Вы, тем самым, дадите повод компании, что грубо нарушает закон, реализует курс на монополизацию аграрного рынка страны, пренебрегает правами фермеров, утверждать, что ее действия находят поддержку со стороны государства! Выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", Вы заявили, что СНБО готовит санкции против компаний и лиц, что несправедливо получают право на пользование землей. Уверена, "Кернел" и ее владелец Андрей Веревский должны быть рассмотрены в качестве кандидатов на включение в санкционные списки", - подчеркнула Давыденко.

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Ранее Милованов, будучи членом Совета НБУ, публично поддержал соглашение между Фондом гарантирования вкладов и основателем "Кернел" Андреем Веревским по выкупу обязательств по кредитным договорам "Дельта банка". Стартовая цена "пакета" банка составила 868,8 млн грн. Однако в ходе торгов она была снижена до 182,5 млн грн. При этом в залоге банка находился ряд объектов "Кернел".

Оправдывая продажу кредитного портфеля "Дельта банка" за 20% от стартовой цены, Милованов отметил, что залоговые активы надо продавать быстро и неважно по какой цене.