Нардепы приняли за основу закон об электронном резидентстве

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 5270 об электронном резидентстве. "За" проголосовали 286 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов" предусматривает следующее:

Э-резидентом-предпринимателем является Э-резидент, который зарегистрирован на основании его заявления через Портал "Дия", физическим лицом-предпринимателем, и выбрал исключительно упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и ставку единого налога, установленную для третьей группы без уплаты НДС и без наемных лиц.

Закон позволит дистанционную регистрацию э-резидентов как ФЛП, ведения бизнеса в юрисдикции Украины, открытие банковских счетов онлайн, и упрощенный доступ к админуслуг в Украине с э-подписью (КЭП).

Добавим

Законопроект об электронном резидентстве зарегистрировали в октябре 2020 года.

Ранее правительство приняло постановление "О проведении эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства", который позволит иностранцам комфортные условия для бизнеса и привлечет инвестиции к креативной экономике страны.