Зеленский впервые созвонился с Си Цзиньпином и назвал Китай торгово-экономическим партнером Украины "номер один"

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

"Китай - торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов", - отметил Президент Украины. Глава государства отдельно отметил, что, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Это свидетельствует о производительном двусторонним сотрудничеством.

Детали

Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.

Во время разговора подтверждена заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.

Председатель КНР отметил важность президентского проекта "Большая стройка" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении. Кроме того, стороны уделили внимание потенциала сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса.

Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между нашими странами и договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем.

Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

Напомним

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и председатель политсовета партии Давид Арахамия сообщил, что хотел бы "помочь" появление украиноязычного издания книги главы Китая Си Цзиньпина "Си Цзиньпин о государственном управлении".