Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина: лидеры договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, где обсудили вопросы безвизу между двумя государствами. Об этом УНН информируют в ОП.

Детали

Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между нашими странами и договорились заключить соглашение о безвизовых между Украиной и Китаем.

“Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины ”, - говорится в заявлении ОП.

Напомним

Зеленский впервые созвонился с Си Цзиньпином и назвал Китай торгово-экономическим партнером Украины “номер один”.