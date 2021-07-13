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Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина: лидеры договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина: лидеры договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, где обсудили вопросы безвизу между двумя государствами. Об этом УНН информируют в ОП.

Детали

Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между нашими странами и договорились заключить соглашение о безвизовых между Украиной и Китаем.

“Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины ”, - говорится в заявлении ОП.

Напомним

Зеленский впервые созвонился с Си Цзиньпином и назвал Китай торгово-экономическим партнером Украины “номер один”.

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, Безвиз, Владимир Зеленский
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