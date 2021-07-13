Президент обновил состав военного кабинета СНБО

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ он подписал сегодня, 13 июля, пишет УНН.

Детали

Президент изменил четвёртый абзац пункта 5 Положения о Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны Украины. Согласно предыдущей редакции, в состав СНБО входили премьер-министр Украины, министр внутренних дел Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки Украины, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, председатель Государственной пограничной службы Украины, командующий Национальной гвардии Украины.

Теперь в состав кабинета СНБО будет входить вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы национальной безопасности и обороны, первые заместители Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также по согласию в состав военного кабинета СНБО может входить Председатель Верховной Рады Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

Первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 16 июля может состояться в Сумах.