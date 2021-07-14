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Путин не хочет обсуждать "Северный поток-2" в "нормандском формате", как это предложил Зеленский

Путин не хочет обсуждать "Северный поток-2" в "нормандском формате", как это предложил Зеленский

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "нормандский формат" не место для обсуждения российского проекта газопровода "Северного потока-2" и других коммерческих проектов. Об этом он заявил в интервью для российского СМИ, передает УНН.

Что было ранее

Ранее обсудить российский газопровод на встрече “нормандской четверки” предложил Президент Украины Владимир Зеленский.

Цитата:

“Нормандский формат или другие подобные форматы подобного рода — это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украине. Это не имеет ничего общего с такими комерчискими проектами, как "Северный поток“, "Северный поток — 2“, или транзит газа через Украину”, — сказал Путин.

Также он заявил, что Россия намерена полностью выполнить свои обязательства по контракту на прокачку природного газа через территорию Украины, и этот вопрос не должен увязываться с проблемой Донбасса или “Северного потока-2”.

Дополнение

После встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими членами правительства и политиками в ФРГ Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия имеют разные взгляды относительно строительства российского проекта газопровода “Северный поток-2”.

Ранее Зеленский заявил, что в случае запуска российского проекта газопровода “Северный поток-2” Украина должна иметь гарантии нормального газоснабжения на 10-15 лет.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Нормандский формат, Нормандская четверка, Северный поток-2, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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