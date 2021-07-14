Верховная Рада поддержала создание Этического совета и Службы инспекторов ВСП

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада изменила порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия и урегулировала деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП, поддержав президентский законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия"(№ 5068), передает УНН.

Поддержали законопроект 259 нардепов.

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Законом определяет порядок создания и деятельности Этического совета. Устанавливается следующий порядок формирования первого состава Этического совета: орган формируется из трех человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и трех лиц, предложенных международными организациями, которые в соответствии с международными или межгосударственных соглашений в течение последних пяти лет предоставляют Украине международной технической помощи в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции.

Первый состав Этического совета начинает работу при условии назначения не менее четырех членов. Решение Этический совет принимает большинством голосов от присутствующих членов совета, если только оно поддержано двумя голосами членов совета, от международных партнеров. Следующие советы будут формироваться из трех судей; одного лица, предложенного Советом прокуроров Украины; одного лица, предложенного Советом адвокатов Украины; одного лица, предложенного Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.

Также, определяются конкурсные принципы отбора кандидатов для осуществления соответствующим органом избрания члена ВСП. Избранным на должность члена ВСП может быть лицо, подавшее необходимые документы, соответствующее требованиям закона, прошла специальную проверку и включена в список кандидатов, рекомендованных Этической советом для избрания на должность члена ВРУ.

Также в составе ВРП создается самостоятельное подразделение дисциплинарных инспекторов.

Служба дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия формируется из числа лиц, имеющих высшее юридическое образование, стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, из которых не менее восьми лет совокупного стажа работы на должностях судьи, прокурора, адвоката.

Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия назначаются на должности по результатам конкурса.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.