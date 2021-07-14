У Зеленского говорят, саммит "нормандской четверки" будет "в ближайшее время"

КИЕВ. 14 июля. УНН. Саммит в Нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) по урегулированию конфликта на востоке Украины может состояться "в ближайшее время". Об этом в своем Facebook написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

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"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира, и сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом. Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит Н4, который состоится в ближайшее время", - написал он.

Дополнение

Последний раз саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря 2019 года в Париже.

В марте Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если новая "нормандская" встреча не состоится, то он найдет другой формат переговоров с каждой из сторон.