Дело "Харьковских соглашений": СБУ вызвала на допрос Бойко и еще четырех нардепов

КИЕВ. 14 июля. УНН. Служба безопасности Украины вызвала на допрос народного депутата Юрия Бойко и еще четырех нардепов по делу "Харьковских соглашений". Об этом сообщил в комментарии УНН представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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"Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу "Харьковских соглашений". Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ. Больше деталей разглашать не можем", - сообщил Дехтяренко.

Детали

На сайте СБУ обнародованы и повестки о вызове на допрос. Речь идет о вызове:

Юрия Бойко (ОПЗЖ) на 20 июля;

Виталия Борта (ОПЗЖ) на 20 июля;

Сергея Ларина (ОПЗЖ) на 20 июля;

Игоря Палицы ("За будущее") на 19 июля;

Дмитрия Шпенова (самовыдвиженец, внефракционный) на 19 июля.

Что было ранее

Служба безопасности Украины в марте начала досудебное расследование из-за подготовки, подписания и ратификации "Харьковских соглашений".

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

Дополнение

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 млн долларов США в год.