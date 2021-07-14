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Учли гендер: нардепы переименовали День защитника Украины

Учли гендер: нардепы переименовали День защитника Украины

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла закон, которым переименовывается День защитника Украины, передает корреспондент.

Законом устанавливается, что 14 октября - День защитников и защитниц Украины.

Детали

Так, нардепы проголосовали законопроект о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины (№2325), которым переименовали День защитника Украины. Решение с последующим технико-юридическим редактированием поддержали 317 народных депутатов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее в соответствующем положении в Кодексе было указано, что 14 октября - День защитника Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, День защитника Украины
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