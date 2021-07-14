КСУ признал конституционным закон о языке

КИЕВ. 14 июля. УНН. Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", признав его конституционным. Об этом сообщили УНН в Конституционном Суде.

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"Конституционный Суд Украины признал конституционным Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Соответствующее решение суд принял 14 июля на пленарном заседании Палаты Суда по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины", - сообщили в КСУ.

Детали

Решение суда будет обнародовано на официальном веб-сайте 15 июля.

Дополнение

Рассмотрение дела КСУ начал еще 7 июля прошлого года.

Как сообщалось, авторы ходатайства утверждают, что оспариваемый закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию российского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Кроме этого, по убеждению народных депутатов Украины, законом нарушены конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод, сообщили в КСУ.

Также субъект права на конституционное представление отмечал, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, что "ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности".

Сам закон о языке вступил в силу в июле 2019 года.