Верховный Суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Александр Лещенко.

Цитата

"Сегодня Кассационно-административнивним судом принято решение, которым иск Александра Тупицкого удовлетворено. Признано противоправным и отменено указ Президента № 124 о некоторых вопросах национальной безопасности и обороны Украины, которым было отменено предыдущий указ о назначении судьей КСУ Тупицкого", - рассказал Лещенко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще во времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Зеленский решил уволить указом Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда Украины, ведь по его мнению, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.