Аваков продолжит помогать Президенту после своей отставки - Геращенко

КИЕВ. 14 июля. УНН. Арсен Аваков, занимающий 7 лет должность министра внутренних дел Украины, продолжит помогать президенту Владимиру Зеленскому после своей отставки в любых вопросах. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

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“Арсен Аваков - это государственный деятель, который делал все, чтобы укрепить нашу страну. Однако, никто не вечен на своем посту. Поэтому министр внутренних дел написал заявление об отставке. И все то, что сейчас пишут в интернете о призывах не голосовать за отставку - это абсолютная глупость. Арсен Аваков с удовольствием будет помогать президенту Владимиру Зеленскому в любых вопросах”, - заявил Геращенко.

Добавим

13 июля стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.

Во время заседания фракции "Слуга народа" 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский предложил главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.

Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел.

14 июля Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде определиться путем голосования относительно поддержки или неподдержки заявления министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке с занимаемой должности.