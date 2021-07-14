Для нового корпуса Охматдета смогут закупить оборудование без тендера - решение правительства

КИЕВ. 14 июля. УНН. Кабинет министров Украины принял решение закупить оборудование, в котором нуждаются специалисты НДСБ "Охматдет" в новом корпусе и которое не закупили из-за системного срыва тендерных процедур, по переговорной процедуре. О деталях решения сообщили в Минздраве, передает УНН.

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"Оборудование, в котором нуждаются специалисты НДСБ "Охматдет" в новом корпусе, и которое не закупили из-за системного срыва тендерных процедур, может быть закуплено по переговорной процедуре", - говорится в сообщении.

Детали

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, задержки из-за возможности блокировки тендеров, особенно когда есть потребность в уникальном оборудовании с малым количеством возможных поставщиков, ставит под угрозу будущее маленьких пациентов. "Для Охматдета смогут закупить оборудование с помощью переговорных процедур, что значительно ускорит процесс дооборудования нового корпуса, чтобы там наконец лечили, а не ждали", - комментирует решение правительства Ляшко.

Указано, что переговорная процедура закупок может использоваться заказчиком, соответствующая норма содержится в Законе Украины "О публичных закупках". Таким образом после проведения переговоров с одним или несколькими участниками по цене и условиям договора, заказчик заключает договор о закупке.

В Минздраве отметили, что в 2020 и 2021 годах переговорная процедура закупки "успешно" применялась ГП "Медзакупки Украины" в соответствии с законодательством.

Дополнение

Ляшко ранее сообщал, что торги на оборудование для Охматдета стоимостью более 300 млн гривен заблокированы.

В прошлом году Кабинет министров Украины выделил 86 млн грн для улучшения материально-технического состояния учреждений здравоохранения, в частности, для оборудования для Охматдета и программы "Лечение украинцев за рубежом".