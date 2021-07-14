В бюджетном комитете ВР отклонили "языковую" правку Бужанского

КИЕВ. 14 июля. УНН. Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады отклонил поправку народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского к изменениям в бюджет, которая нивелирует языковой закон. Об этом сообщил в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает УНН.

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"Да, официально - все правки по языку отозваны. Правку №17 Бужанского комитет бюджета отклонил. Победа", - подчеркнул Железняк.

Детали

В частности, Железняк отметил, что все правки против языка в бюджетном законе 5551-2 авторы отозвали.

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Ранее нардеп отмечал, что в законопроекте №5551-2 нардепы нашли правки, которые могут нивелировать действие языкового закона. В частности, речь шла о 4 опасных правках. Он отметил, что законопроект будут голосовать за день до вступления определенных норм языкового закона.

Что еще известно?

В прошлом году Максим Бужанский пытался продвинуть скандальный законопроект, которым предлагалось отсрочить переход школ с русским языком обучения на украинский. В законопроекте предложено отложить переход до 2023 года. Против документа выступил языковой омбудсмен и ряд депутатов, а Ирина Герещенко даже вызвала Бужанского на дуэль.

Напомним

В июне Рада также отклонила инициированный нардепом Максимом Бужанский проект закона № 2797 по предотвращению героизации "военных преступников" и легализации нацизма.