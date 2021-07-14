В Раде завтра первым рассмотрят вопрос отставки Авакова

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг первым рассмотрит вопрос отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Пленарное заседание Верховной Рады состоится 15 июля, в четверг. На нем, в частности, первым вопросом рассмотрят отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Стоит отметить, что парламентская фракция "Слуга народа" планирует голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Как заявляла в комментарии журналисту УНН заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, фракция будет голосовать, поскольку это заявление по собственному желанию.

Напомним

Об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел стало известно 13 июля.

В частности, во время заседания фракции "Слуга народа" 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский предложил председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.

Денис Монастирский согласился возглавить Министерство внутренних дел.

Как стало известно УНН из собственных источников, Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Так, голосование за отставку Авакова в Раде ожидается уже завтра, а голосование по назначению на должность главы МВД нардепа Дениса Монастырского ожидается в пятницу, 16 июля.