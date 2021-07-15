Адвокат Тупицкого заявил, что Венедиктова вызвала его в Офис Генпрокурора для вручения подозрения

КИЕВ. 15 июля. УНН. Адвокат экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему повестку в Офис генпрокурора с целью вручить уведомление о подозрении в уголовном производстве. Об этом адвокат Ростислав Кравец написал в Facebook, передает УНН.

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“<...> В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения еще нет, но к утру планируют написать. А что за дело? За решение 27.10.2020 заявитель нардеп (Ярослав. — ред.) Юрчишин”, — написал адвокат.