Адвокат Тупицкого заявил, что Венедиктова вызвала его в Офис Генпрокурора для вручения подозрения
КИЕВ. 15 июля. УНН. Адвокат экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему повестку в Офис генпрокурора с целью вручить уведомление о подозрении в уголовном производстве. Об этом адвокат Ростислав Кравец написал в Facebook, передает УНН.
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“<...> В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения еще нет, но к утру планируют написать. А что за дело? За решение 27.10.2020 заявитель нардеп (Ярослав. — ред.) Юрчишин”, — написал адвокат.
Что было раньше
Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.
Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта и которым отменил указы еще во времена Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.
Ранее в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.
Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.