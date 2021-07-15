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Сегодня Рада рассмотрит вопрос отставки Авакова

Сегодня Рада рассмотрит вопрос отставки Авакова

КИЕВ. 15 июля. УНН. Сегодня Верховная Рада Украины на пленарном заседании первым рассмотрит вопрос отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады, передает УНН.

Детали

На пленарном заседании, в частности, первым вопросом рассмотрят отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Стоит отметить, что парламентская фракция “Слуга народа” планирует голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Как заявляла в комментарии журналисту УНН заместитель председателя парламентськоӥ фракциӥ “Слуга народа” Евгения Кравчук, фракция будет голосовать за, поскольку это заявление по собственному желанию.

Напомним

Об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел стало известно 13 июля.

В частности, во время заседания фракции “Слуга народа” 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский предложил председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И “слуги” поддержали это предложение.

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Денис Монастирський согласился возглавить Министерство внутренних дел.

Так, голосование за отставку Авакова в Раде ожидается уже сегодня, а голосование за назначение на должность главы МВД нардепа Дениса Монастырского ожидается в пятницу, 16 июля.

Накануне стало известно, что профильный комитет рекомендовал Раде самой определиться относительно отставки Авакова.

Дополнение

В частности, заместитель министра Антон Геращенко заявил, что министр продолжит помогать Президенту после своей отставки.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, Верховная Рада, отставка, ВРУ
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