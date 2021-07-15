Нардеп Ивченко: до конца года будет смена всего правительства

КИЕВ. 15 июля. УНН. К концу 2021 года Украину ждет полная смена правительства и новые фамилии на должностях министров. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Вадим Ивченко, передает УНН.

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"Примерно до Нового года (я не знаю, это будет октябрь, ноябрь или декабрь) будет смена правительства и колоссальная смена фамилий в министерствах. Потому что знают ли люди фамилию Премьер-министра Украины? Большинство спросит: кто это? В этом есть определенная проблема: там должны быть люди, которые должны давать месседжи, они должны давать какие-то реформы", - считает Ивченко.

Детали

Парламентарий убежден, что главная проблема нынешнего правительства заключается в том, что министры не знают в отраслях, за которые они отвечают.

"Человека должны уважать в определенной области. Если ты энергетик - в энергетической. Когда человека уважают априори, то своей харизмой он может вести определенную отрасль", - подчеркнул Вадим Ивченко.

Дополнение

Ранее нардеп Вадим Ивченко поставил украинской власти пять критически важных вопросов об открытии рынка земли.