Верещук прокомментировала кандидатуру Монастырского на пост главы МВД

КИЕВ. 15 июля. УНН. Народний депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала журналистам, чего ожидает от назначения Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел, передает УНН.

Она заверила, что Монастырский в должности министра не будет подыгрывать ни одной стороне.

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"На примере нашей фракции скажу, что он будет беспристрастным в этом случае, и то, что мы с ним работаем, и то, что мы его поддерживаем, точно не позволяет людям, которые хотят действовать незаконно, верить, что они будут безнаказанными, такого не будет. И я очень прошу, чтобы господин Монастырский это очень быстро продемонстрировал. Тогда все станет на свои места", - сказала Верещук.

Что было ранее

Зеленский предложил Монастырского на пост главы МВД. "Слуги" поддержали.