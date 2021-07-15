В вопросе оплаты тарифов необходимы льготы и диверсификация - нардеп Ивченко

КИЕВ. 15 июля. УНН. Льготный тариф за электроэнергию должен быть возвращен, а также диверсифицирован в зависимости от домохозяйства: чем больше дом - тем больше оплата, а не наоборот. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Вадим Ивченко.

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"Правильное решение будет вернуть льготный тариф 90 коп. до 100 кВт. А дальше все по нормам потребления: если я потребляю 300 кВт, я плачу по 1 грн 70 коп., если я потребляю 500 кВт, то плачу уже по 2 грн 70 коп. То есть, чем ты богаче, чем у тебя больше дом, тем больше платишь - это диверсификация подхода к каждому человеку", - пояснил нардеп.

Детали

При этом, по мнению Вадима Ивченко, из-за действий власти владельцы маленьких домов и домохозяйств получили вдвое больше тарифы. Кроме этого существует также нерешенная проблема зависимости Украины от импорта электроэнергии и отсутствия резервов.

"Власть должна стимулировать нашу резервную электрику. (...) Давно нужно было уже поставить энергосберегающие технологии, аккумуляторы, чтобы они балансы держали в масштабах страны. А так мы зависимы от импорта электроэнергии из Беларуси, Молдовы, России", - отметил парламентарий.

Дополнение

Напомним, нардеп Вадим Ивченко во время своего визита в США по приглашению сенаторов в июле обсудит сотрудничество и дальнейшие инвестиции в Украину, в частности с большим американским бизнесом.