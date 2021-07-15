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Корпоративное управление в госкомпаниях: Рада поддержала большую ответственность набсоветов

Корпоративное управление в госкомпаниях: Рада поддержала большую ответственность набсоветов

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5593-д по совершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство, что предусматривает большую ответственность наблюдательных советов. Парламентарии отдали 251 голос "за", передает УНН.

Законопроект предусматривает изменение подходов к тому, как начислять зарплату членам наблюдательных советов.

Детали

Проектом закона предлагается:

  • расширить полномочия наблюдательных советов относительно утверждения стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов, обеспечивать проведение ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности; оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий; назначения и увольнения с должностей руководителей хозяйственных структур и т.д.;
  • предусмотреть передачу ответственности за утверждение финансовых планов наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрено создание наблюдательного совета;
  • назначение и увольнение руководителя государственных компаний отнести к исключительной компетенции наблюдательного совета. Предполагается, что Кабмин будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и увольнении с должностей руководителей относительно государственных компаний, функции по управлению которыми он осуществляет.
  • дивиденды должны утверждаться субъектом управления на основании предложения наблюдательного совета, предоставленного на основе государственной дивидендной политики.
  • определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с политикой о вознаграждении;
  • предоставить Кабмину право определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний;
  • предоставить Кабмину полномочия по утверждению Политики вознаграждения руководителей государственных компаний.

Дополнение

Документ направлен на приведение законодательства Украины в соответствие с Руководящими принципами корпоративного управления ОЭСР, что, как ожидается, улучшит управление государственными компаниями с одновременным повышением прозрачности их деятельности.

Совершенствование корпоративного управления в Украине предусматривает и кредитная программа с МВФ.

Источник: УНН
Теги: ВР, наблюдатели, госпредприятия
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