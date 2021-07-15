Корпоративное управление в госкомпаниях: Рада поддержала большую ответственность набсоветов
КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5593-д по совершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство, что предусматривает большую ответственность наблюдательных советов. Парламентарии отдали 251 голос "за", передает УНН.
Законопроект предусматривает изменение подходов к тому, как начислять зарплату членам наблюдательных советов.
Детали
Проектом закона предлагается:
- расширить полномочия наблюдательных советов относительно утверждения стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов, обеспечивать проведение ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности; оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий; назначения и увольнения с должностей руководителей хозяйственных структур и т.д.;
- предусмотреть передачу ответственности за утверждение финансовых планов наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрено создание наблюдательного совета;
- назначение и увольнение руководителя государственных компаний отнести к исключительной компетенции наблюдательного совета. Предполагается, что Кабмин будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и увольнении с должностей руководителей относительно государственных компаний, функции по управлению которыми он осуществляет.
- дивиденды должны утверждаться субъектом управления на основании предложения наблюдательного совета, предоставленного на основе государственной дивидендной политики.
- определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с политикой о вознаграждении;
- предоставить Кабмину право определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний;
- предоставить Кабмину полномочия по утверждению Политики вознаграждения руководителей государственных компаний.
Дополнение
Документ направлен на приведение законодательства Украины в соответствие с Руководящими принципами корпоративного управления ОЭСР, что, как ожидается, улучшит управление государственными компаниями с одновременным повышением прозрачности их деятельности.
Совершенствование корпоративного управления в Украине предусматривает и кредитная программа с МВФ.