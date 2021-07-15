Корпоративное управление в госкомпаниях: Рада поддержала большую ответственность набсоветов

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5593-д по совершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство, что предусматривает большую ответственность наблюдательных советов. Парламентарии отдали 251 голос "за", передает УНН.

Законопроект предусматривает изменение подходов к тому, как начислять зарплату членам наблюдательных советов.

Детали

Проектом закона предлагается:

расширить полномочия наблюдательных советов относительно утверждения стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов, обеспечивать проведение ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности; оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий; назначения и увольнения с должностей руководителей хозяйственных структур и т.д.;

предусмотреть передачу ответственности за утверждение финансовых планов наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрено создание наблюдательного совета;

назначение и увольнение руководителя государственных компаний отнести к исключительной компетенции наблюдательного совета. Предполагается, что Кабмин будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и увольнении с должностей руководителей относительно государственных компаний, функции по управлению которыми он осуществляет.

дивиденды должны утверждаться субъектом управления на основании предложения наблюдательного совета, предоставленного на основе государственной дивидендной политики.

определить, что вознаграждение наблюдательного совета и исполнительного органа осуществляется в соответствии с политикой о вознаграждении;

предоставить Кабмину право определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний;

предоставить Кабмину полномочия по утверждению Политики вознаграждения руководителей государственных компаний.

Дополнение

Документ направлен на приведение законодательства Украины в соответствие с Руководящими принципами корпоративного управления ОЭСР, что, как ожидается, улучшит управление государственными компаниями с одновременным повышением прозрачности их деятельности.

Совершенствование корпоративного управления в Украине предусматривает и кредитная программа с МВФ.